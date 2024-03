Juventus Next Gen battuta 1-0 dalla Carrarese: pagata l’inferiorità numerica per un’ora

Come all’andata, 1-0. La baby-Juve è caduta davanti alla Carrarese e, come all’andata, la gara è stata piena di difficoltà per i bianconeri, messi sotto in avvìo di partita dai giallo-azzurri toscani, bravi a creare occasioni da gol a raffica. Ma in modo o nell’altro la squadra di Brambilla ne è venuta fuori senza troppi danni, grazie al portiere Daffara, agli errori degli attaccanti di casa e alla traversa. Tutto in poco più di mezzora. Ma poi l’espulsione di Stramaccioni al 38′ (2 gialli in 4′) ha modificato la storia della sfida. Brambilla ha tolto Anghelè, una punta, mettendo un difensore, Savona. Ma la squadra ha pagato l’inferiorità numerica nella ripresa.

La Juve prova subito a far male con Guerra-Sekulov, ma poi i padroni di casa martellano e passano al 59′ con Finotto, di testa, servito da Panico, 1-0. La Carrarese cerca il raddoppio solo in contropiede, perché la Juve attacca, e arrivano due occasioni al 77′ con Sekulov (parata) e al 79′ con Palumbo (fuori), ma nel finale ancora la traversa ferma una punizione del toscano Palmieri.

In classifica la Carrarese sale a 60 punti e rafforza la terza posizione, la Next Gen resta a 42, dentro la zona playoff.