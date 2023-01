Juventus Next Gen ancora ko: il Pordenone vince 2-1 in rimonta e aggancia la testa della classifica

La Juventus Next Gen apre il 2023 così come aveva chiuso il 2022: perdendo. Si tratta della quarta sconfitta di fila per la seconda squadra bianconera, quinta nelle ultime 6 gare. Un ruolino di marcia non esaltante, per la verità, ma il tecnico Brambilla non sembra preoccupato: “Guardo più alle prestazioni che alle sconfitte. Se giochiamo come oggi, i risultati non possono non arrivare. Abbiamo incontrato una squadra forte, siamo andati in vantaggio e abbiamo governato la prima metà della ripresa, quando potevamo segnare ancora. Non siamo riusciti, ma di fronte avevamo una delle squadre migliori del girone”.

Anche la neo-capolista Pordenone è partita nello stesso modo in cui aveva chiuso: vincendo 2-1 in rimonta. “Due successi simili (Triestina e Juve NG) che ci fanno capire che siamo tornati quelli di prima. Abbiamo avuto una piccola crisi di 4-5 partite, ma il gruppo si è ricompattato e ha ricominciato a macinare gioco. Ho una squadra forte, con tanta qualità. Proviamo a vincere il campionato, ma siamo 3-4 squadre dello stesso livello. Burrai è un giocatore straordinario: tutto gira intorno a lui, è il capitano”.

Gli episodi

3′ – Compagnon prende fallo al limite dell’area, tira la punizione col mancino, scavalca la barriera e supera Festa, 1-0 .

La classifica

Il Pordenone è 1° a 39 punti, a braccetto con la Feralpisalò, ma con una differenza reti migliore.

La Juventus Next Gen resta a quota 26 e scivola in 13^ posizione, scavalcata dall’Albinoleffe, fuori dalla zona playoff.