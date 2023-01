L’Alessandria prima illude e poi crolla: avanti di 2 gol, resta in dieci e subisce la rimonta, 4-2 per l’Entella

Sul 2-0 per i grigi forse qualcuno aveva sperato l’impossibile: “Vuoi vedere che…”. No, non è successo. L’Entella è sempre lei e l’Alessandria pure. La squadra di Rebuffi trova qualche lampo di luce improvvisa, ma poi torna il buio. Almeno contro squadre di quella forza. E siamo qui ad annotare la sconfitta numero 11 dei grigi, con il 17° attacco e la 18^ difesa del girone. Numeri da brivido, ma la realtà è questa. Quando lo di fa presente ai diretti interessati, la risposta è sempre uguale: “Il nostro percorso è questo, la strada per la salvezza passa di qui”. Grazie, si sapeva. Però le sconfitte fanno sempre male, soprattutto quando ti illudi.

Il mercato

Ora speriamo che arrivino rinforzi per provare ad invertire la tendenza. Il ds Cerri ha parlato di 2 attaccanti e 1 centrocampista, gente pronta subito e adatta alla causa, quindi con la voglia di lottare per salvarsi. La disponibilità del presidente c’è, quindi vedremo.

Gli episodi

20′ – Fallo di Reali su Galeandro, rigore per l’Alessandria .

– Fallo di Reali su Galeandro, . 22′ – dal dischetto Martignago fa 0-1 .

– dal dischetto fa . 32′ – contropiede Alessandria, Galeandro a tu per tu col portiere fa 0-2 .

– contropiede Alessandria, a tu per tu col portiere fa . 34′ – cross da sinistra dell’ex Barlocco e tocco in gol di Merkaj , 1-2 .

– cross da sinistra dell’ex Barlocco e tocco in gol di , . 65′ – Pellegrini prende il secondo giallo e viene espulso . Alessandria in 10.

– prende il secondo giallo e viene . Alessandria in 10. 67′ – Alessandria smarrita, Entella aggressiva, arriva il pari, firmato di testa da Morosini : 2-2 .

– Alessandria smarrita, Entella aggressiva, arriva il pari, firmato di testa da : . 73′ – destro pesante di Meazzi , il portiere Liverani pasticcia un po’ e la palla entra: 3-2 .

– destro pesante di , il portiere Liverani pasticcia un po’ e la palla entra: . 92′ – l’Entella chiude il conto su rigore, concesso per fallo di mano di Checchi: segna Ramirez , 4-2 .

La classifica

Con questi 3 punti l’Entella sale al 4° posto con 39 punti, mentre l’Alessandria resta ferma a quota 18 e scivola in 18^ posizione, in piena zona playout.