Innevamento artificiale: da valutare con attenzione di fronte alla tragedia climatica

Marco Bussone, presidente nazionale Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), a fronte della mancanza di neve in montagna e delle difficoltà a produrre neve artificiale, ha affermato: “Mi sembra sia necessario aprire una riflessione sul futuro dello sci e in particolare dell’innevamento artificiale, alla luce dei cambiamenti climatici. Dobbiamo avere una sede chiara per farlo, il Ministero del Turismo, insieme con il Ministero dell’Ambiente. Capire con scienziati ed esperti di climatologia quanto ha senso investire risorse economiche, statali e regionali, in innevamento artificiale o in nuovi impianti di risalita sotto certe quote altimetriche, in certe valli. Occorre valutare dove e come, oltre demagogia e facili luoghi comuni”.

E ha continuato così: “Il dramma climatico che stiamo vivendo non lascia scampo. E con il Governo, con le Commissioni parlamentari che hanno specifica competenza, è necessario un ragionamento oltre gli schemi tradizionali. Fare come abbiamo sempre fatto potrebbe non avere senso in futuro. Noi vogliamo stare nel futuro. Senza rischiare di sprecare milioni di euro per un investimento a perdere, nel bel mezzo della tragedia climatica che ancora qualcuno nega”.

