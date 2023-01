Thai Boxe Mania sarà a Torino il 28 gennaio 2023

L’evento di muay thai e thai boxe più atteso in Italia, organizzato dalla palestra Thai Boxe, sarà a Torino sabato 28 gennaio al Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini), in collaborazione con Michele (Mihai) Oana / DFS, la brand manager Alessandra Carmen Maria Clerici, il promoter Alex Negro e il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas e Endas kombat.

La presenza del campione

A salire sul ring nella notte del 28 gennaio ci sarà anche il campione del mondo IKBO – 92 kg e campione europeo IKBO Michele Mastromatteo che, mostrando con orgoglio la cintura iridata, ha dichiarato: “Tornare sul ring di casa è sempre una grande emozione. Dopo la vittoria mondiale sono ancora più carico e pronto a dare il meglio di me di fronte ai miei sostenitori. Combattere è la mia più grande passione e non vedo l’ora di salire sul ring”. Non mancheranno altri nomi di prestigio, tra cui Christian Zahe, Ruben Sciortino, Mike Astarita. I match già ufficiali sono pubblicati sul sito www.thaiboxemania.com .

Biglietti

Prezzi: Parterre Vip € 90 + 2 prevendita – Parterre € 50 + 2 – 1° e 2° anello € 30 + 2

Disponibili su www.thaiboxemania.com e www.ticketone.it e nei suoi circuiti vendita

Palestra Thai Boxe Torino di via Pietro Giuria 30 bis

Store Decathlon di Grugliasco.

Info

www.thaiboxemania.com – [email protected]