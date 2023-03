In campo domenica 19 marzo alle ore 12.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

La Juventus Next Gen arriva da una rinfrancante vittoria dopo un periodo altalenante, la Pro Patria da un salvifico pareggio dopo una brutta striscia negativa. La classifica è corta, sono tutte schiacciate lì, sette squadre in un punto, in bilico fra il 6° e il 12° posto. Quelle davanti sono sicure dei playoff e difficili da raggiungere, quelle dietro hanno troppa strada da fare e devono evitare il risucchio della parte bassa. Sarà una delicata sfida per gli spareggi e, come sempre, la formazione bianconera dipenderà dalle convocazioni della prima squadra.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – All’ 11° posto con 44 punti (12 vinte, 8 pari, 12 perse, gol 37-38), alla pari con Novara, Padova (davanti) e Pro Patria (dietro). Arriva dal successo 1-0 nel derby di Vercelli. In casa ha fatto 30 punti in 16 gare . Il tecnico Massimo Brambilla (50) ultimamente ha utilizzato il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6).

I PRECEDENTI

Sono 10: vittorie 5-4 Juve, 1 pareggio, gol 15-11 Juve.

vittorie 5-4 Juve, 1 pareggio, gol 15-11 Juve. ’18-’19 – vittoria bianconera al ‘Mocca’ 2-0 (Touré, Pereira) e successo biancoblù allo ‘Speroni’ 2-1 (Mokulu, Le Noci, Boffelli).

– vittoria bianconera al ‘Mocca’ (Touré, Pereira) e successo biancoblù allo ‘Speroni’ (Mokulu, Le Noci, Boffelli). ’19-’20 – 2-2 in Piemonte (Defendi, Olivieri, Biondi, Alcibiade) e 3-2 bustocco in Lombardia (Kolaj, Muratore, Colombo, Marchi, Palesi).

– in Piemonte (Defendi, Olivieri, Biondi, Alcibiade) e bustocco in Lombardia (Kolaj, Muratore, Colombo, Marchi, Palesi). ’20-’21 – in regular season 3-1 bianconero (8′ Ranocchia, 37′ Correia, 52′ aut. Greco, 68′ Castelli) al ‘Moccagatta’ e 1-0 biancoblù allo ‘Speroni’ (7′ Latte Lath). Al 1° turno playoff 3-1 Juve fuori casa (21′ Latte Lath, 34′ Ranocchia, 55′ Brighenti, 95′ Correia).

– in regular season (8′ Ranocchia, 37′ Correia, 52′ aut. Greco, 68′ Castelli) al ‘Moccagatta’ e allo ‘Speroni’ (7′ Latte Lath). Al 1° turno playoff fuori casa (21′ Latte Lath, 34′ Ranocchia, 55′ Brighenti, 95′ Correia). ’21-’22 – doppio 1-0 per le squadre di casa : a Busto segnò Bertoni al 28′, ad Alessandria Brighenti al 72′ su rigore.

– : a Busto segnò Bertoni al 28′, ad Alessandria Brighenti al 72′ su rigore. ’22-’23 – all’andata vittoria esterna per la Juve, 1-0 (57′ Palumbo).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Alfredo Iannello (ME)

Assistenti: Andrea Barcherini (TR) – Elia Tini Brunozzi (Foligno)

4° ufficiale: Pietro Campazzo (GE)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo 1: Renate-JU 3-2 (17 set ’22). Il sig. Iannello, al 1° anno in serie C, non ha mai diretto la Pro Patria.