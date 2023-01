La Juventus Next Gen cerca riscatto e zona playoff contro il favorito Pordenone

Si gioca domenica 8 gennaio alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Seconda parte di campionato dopo la sosta natalizia. Non è un vero e proprio ‘giro di boa’, visto che sono già in archivio 20 giornate, ma siamo di fatto a metà torneo. In Lega Pro si giocheranno 4 turni con il mercato aperto (5 il girone B che gioca il 31 gennaio, giorno di chiusura).

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ fuori dalla zona playoff , al 12° posto con 26 punti (7 vinte, 5 pari, 8 perse, gol 25-26). Arriva da 3 sconfitte di fila (4 nelle ultime 5). In casa ha fatto 20 punti su 26 . L’ultimo modulo utilizzato da Brambilla (49) è il 4-3-2-1 . Migliori marcatori Iocolano (4), Iling, Compagnon (3).

PORDENONE – E' 3° a quota 36 (10 vinte, 6 pari, 4 perse, gol 34-16), a -2 dalla vetta. Arriva dal 2-1 sulla Triestina e ha fatto 5 punti nelle ultime 3. Fuori casa ha lo stesso rendimento che in casa: 18 punti in 10 gare. Il tecnico Mimmo Di Carlo (58) utilizza sempre il 'rombo' 4-3-1-2. Migliori marcatori Candellone, Pinato (5), Ajeti, Dubickas (4). Squalificato Pinato.

I PRECEDENTI

Esiste solo la gara di andata, finita 1-1 al ‘Teghil’: in gol Pirrello al 60′ e Cudrig al 94′.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Niccolo’ Turrini (FI)

Assistenti: Emanuele Renzullo (Torre del Greco) / Emanuele Spagnolo (RE)

4° ufficiale: Giorgio Bozzetto (BG)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, entrambi con i bianconeri: JU23-Pro Sesto 2-1 (28 set ’20), Seregno-JU23 2-2 (20 feb ’22). Il sig. Turrini è al 3° anno in serie C e non ha mai arbitrato il Pordenone.