Il MUFANT, museo del Fantastico e della Fantascienza Torino, lancia la campagna di raccolta fondi Ri(generazione) Goldrake. Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere i fondi necessari per la realizzazione di una statua bidimensionale di 8 metri dedicata a UFO Robot Goldrake, il famoso anime televisivo di genere mecha prodotto negli anni ‘70 del secolo scorso, particolarmente popolare in Italia, tanto che le versioni italiane delle sigle furono tra i singoli più venduti nel 1978.

La statua verrà collocata nel Parco del Fantastico, spazio esterno del MUFANT.

Il progetto non è solo un omaggio a un anime storico, che di fatto ha innescato una rivoluzione tra il pubblico italiano, aprendo la strada alla passione per gli anime e i manga, ma è anche un modo per riqualificare uno spazio della periferia torinese. Il Parco del Fantastico, infatti, sta diventando sempre più bello e attrattivo, e la statua dedicata a Goldrake si andrebbe ad aggiungere alle 7 opere d’arte a tema fantascienza e anime che già arricchiscono lo spazio.

L’obiettivo economico

Un totale di 13.900 euro: al raggiungimento dei primi 3.000, cifra base per iniziare gli interventi, sulla pagina dedicata al progetto di produzionidalbasso.com – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, verranno condivisi step by step tutti i dettagli, per tenere sempre informati i sostenitori sull’andamento dei lavori. Per chi sosterrà l’iniziativa, inoltre, sono state messe in palio ricompense speciali, tra cui una visita guidata al MUFANT e l’incisione del nome del donatore sulla statua di Goldrake.

INFO

Per sostenere il progetto:

https://www.produzionidalbasso.com/project/ri-generazione-goldrake-aiutaci-a-completare-il-parco-del-fantastico-a-torino/