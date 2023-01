Si gioca domenica 8 gennaio alle 14.30 al Comunale di Chiavari.

Seconda parte di campionato dopo la sosta natalizia. Non è un vero e proprio ‘giro di boa’, visto che sono già in archivio le prime 20 giornate, ma siamo di fatto a metà torneo. In Lega Pro a gennaio si giocherà con il mercato aperto (4 turni) ma questo girone B, che sarà in campo il 31 (giorno di chiusura), ne giocherà 5.

LE SQUADRE

ALESSANDRIA – E’ 16^ con 18 punti (4 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 14-27), 4° peggior attacco e 5^ peggior difesa. Arriva dal 2-0 sull’Imolese. Nelle 10 gare esterne ha ottenuto 9 punti . Ultimo modulo utilizzato dal tecnico Fabio Rebuffi il 4-4-2 . Miglior marcatore Galeandro (3). Squalificato Sini.



ENTELLA – E' 5^ in classifica con 36 punti (10 vinte, 6 pari, 4 perse, gol 23-18) in piena zona playoff. Arriva dal successo esterno sulla Torres (1-0) e ha fatto 7 punti nelle ultime 4. In casa ha fatto meno punti che fuori: 16 in 10 gare. L'allenatore Gennaro Volpe (41) utilizza principalmente il 'rombo' 4-3-1-2. Migliori marcatori Zamparo(5), Merkaj, Faggioli (4). Squalificato Zamparo.

I PRECEDENTI

Sono 11, tutti in serie C dal 1967 ad oggi: la bilancia pende dalla parte ligure con 4 vittorie a 2 e 5 pareggi, gol 11-9. All’andata l’Entella vinse al ‘Mocca’ 3-1 (43′ autogol Checchi, 49′ Galeandro, 57′ Clemenza, 70′ Faggioli). Alessandria mai vincente a Chiavari, dove ha pareggiato 2 volte segnando 3 gol. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Enrico Gigliotti (CS)

Assistenti: Davide Merciari (RN) / Carmine De Vito (NA)

4° ufficiale: Duccio Mancini (PT)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Gigliotti, al 2° anno in C, non ha mai diretto le due squadre.