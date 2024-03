Triestina favorita nella sfida fra due nobili decadute: Alessandria aggrappata alla matematica

In campo oggi alle 18.30 allo stadio ‘Omero Tognon’ di Fontanafredda.

Un famoso luogo comune recita: “Se Atene piange, Sparta non ride”. È solo una similitudine, ma rende abbastanza l’idea per presentare Triestina-Alessandria. Guai di qua e guai di là, anche se di portata diversa.

L’Alessandria è virtualmente retrocessa, anche se la matematica regala ancora speranze. Ma sarebbe bene metabolizzare la cosa e impostare con calma la prossima stagione fra i Dilettanti.

La Triestina, costruita per vincere il campionato, costa oltre 10 milioni di euro ma è in crisi. Ha cacciato Tesser e il sostituto è partito con 4 sconfitte. Malissimo. Però nell’infrasettimanale ha rialzato la testa, tornando a vincere dopo 7 turni (3-0 al Fiorenzuola) e contro i grigi vuole assolutamente i tre punti. Il timore è che l’Alessandria di oggi possa fare ben poco per evitarlo.

Squadre

TRIESTINA – Sta al 4° posto con 50 punti (15 vinte, 5 pari, 10 perse, reti 49-35) e insegue la promozione. Arriva dal 3-0 a Fiorenzuola. L’allenatore Roberto Bordin (59), 2° tecnico stagionale dopo Tesser (1-24), ha iniziato malissimo (4 sconfitte), cominciando a far punti (4 nelle ultime 2) con la difesa a tre: 3-4-1-2. Miglior marcatore Lescano (14).

ALESSANDRIA – È ultima con 18 punti (-3) dopo 5 vinte, 6 pari, 19 perse, gol 16-34. Viene dallo 0-1 col Trento e ha il peggior attacco della serie C. Il tecnico Marco Banchini (43) alterna 3-5-2 e 3-4-1-2. Squalificati Rossi, Soler. Miglior marcatore Gazoul (4).

Precedenti

Sono 61, fra A (24), B (8) e C (29), tra il 1928 e oggi. I risultati sorridono agli alabardati: vittorie 23-20, pareggi 18. I gol ai grigi: 74-63. Come mai tutto ciò? Perché in serie A l’Alessandria vinse molte volte con largo margine. In Friuli l’ultima vittoria grigia risale al giugno 1960. Nella gara di andata la Triestina vinse al Mocca 3-0 (9′, 44′ e 88′ Redan). (dati Museo Grigio).

Giudici di gara

Arbitro: Abdoulaye Diop (Treviglio)

Assistenti: Davide Conti (Seregno) – Andrea Pasqualetto (Aprilia)

4° ufficiale: Maksym Frasynyak (Gallarate)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1: Entella-AL 3-0 (Coppa Italia). Il signor Diop, al 3° anno in serie C, ha diretto 34 gare in categoria.