In campo domenica 16 aprile alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Obiettivo chiaro per la Juventus Next Gen nell’ultima uscita casalinga della stagione regolare: la vittoria porterebbe punti pesanti in chiave playoff, i cui piazzamenti, almeno per la prima fase, sono tutti da stabilire. L’Arzignano Valchiampo è tre posti più su dei bianconeri, ma solo con +1 di vantaggio: il successo quindi farebbe salire la squadra di Brambilla in posizione più favorevole nella griglia spareggi e sarebbe preludio, in caso di vittoria anche all’ultimo turno, di una possibile gara casalinga all’esordio playoff.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – All’ 11° posto con 49 punti (13 vinte, 10 pari, 13 perse, gol 41-43). Arriva dall’1-0 a Sangiuliano in campionato e dalla sconfitta in finale di Coppa col Vicenza (3-2). In casa ha fatto 31 punti in 18 gare . Il tecnico Massimo Brambilla (50) ultimamente alterna il 3-5-2 con il 3-4-3 . Miglior marcatore Pecorino (6).

È 8° a 50 punti (12 vinte, 14 pari, 10 perse, gol 40-35). Viene dall'1-1 col Novara e ha fatto 4 punti nelle ultime 3. In trasferta ha preso 26 punti in 18 partite. Il tecnico Giuseppe Bianchini (46) ha sempre utilizzato il 4-3-1-2. Miglior marcatore Parigi (8).

I PRECEDENTI

Solo 1: la gara di andata, che finì 2-1 per l’Arzignano (6′ Muharemovic, 86′ Barba, 90′ Antoniazzi).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Mauro Gangi (EN)

Assistenti: Veronica Martinelli (Seregno) – Alessandro Gennuso (CL)

4° ufficiale: Benito Sacca’ (ME)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2 con la squadra veneta: Bolzano-ARZ 1-2 (serie D, 27 maz ’21), Sangiuliano-ARZ 1-2 (19 nov ’22). Il sig. Gangi, al 1° anno in C, non ha mai diretto la Juve.