Sanità, De Luca “Il 10 luglio incontro per uscita da Piano di rientro”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Avremo il giorno 10 l’incontro, mi auguro l’ultimo, per l’uscita dal Piano di rientro che è quello che si tiene in piedi dopo l’uscita dal commissariamento. Questo dovrebbe consentirci di fare l’ultimo passo per tornare pienamente in possesso dei nostri poteri nell’organizzazione sanitaria e soprattutto delle risorse perché davvero non c’è più nessun alibi che possono accampare”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a Palazzo Santa Lucia a Napoli a margine della conferenza stampa di presentazione della rassegna culturale “Un’Estate da Re – La grande musica alla Reggia di Caserta”. “Il 10 – precisa il governatore – c’è l’ultima riunione tecnica con il ministero della Salute e il ministero dell’Economia che già aveva dato l’ok perché aveva riconosciuto che la Regione è pienamente adempiente. Siamo una delle tre regioni d’Italia che hanno il bilancio sanitario in attivo da più di 10 anni, da 13 anni. Sarebbe ora di farla finita…”, chiosa De Luca. xc9/vbo/mca1