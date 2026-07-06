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Tennis, Wimbledon: Jasmine Paolini ai quarti, battuta in 3 set Alex Eala

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Lug 6, 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini vola ai quarti di finale di Wimbledon. Sul Centrale dell’All England Club, l’azzurra numero 17 del ranking e testa di serie numero 13 del tabellone femminile supera la filippina Alex Eala in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e 22 minuti di gioco. Al prossimo turno, l’azzurra se la vedrà con l’ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking femminile e 12 del seeding, che ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger (102 Wta) con un doppio 6-4. “Il 2026 è stato un anno duro con momenti difficili, ma ho continuato a lavorare con il mio team. Ora, incontro dopo incontro, mi sento meglio. Penso di essere sulla strada giusta, quindi è importante rimanere positivi e godersi il mio tennis”, ha spiegato Paolini dopo la vittoria. “Mi sento fortunata di aver giocato sul centrale e di aver vinto ancora – aggiunge -. Ringrazio Roger (Federer, ndr) di essere qua, è il mio idolo. Mi sono detta di rimanere concentrata e non pensare che lui fosse qui”. Poi conclude: “Avevo giocato pochissimi match nelle ultime settimane. Dopo il primo set del primo turno (perso 6-0, ndr) mi sono detta che non poteva andare peggio di così. Sono rimasta lì game dopo game. L’erba è una superficie un pò strana, ma quando la conosci e giochi bene vuoi tornarci”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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