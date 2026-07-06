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Eni, nasce a Brindisi la Gigafactory per la produzione di batterie stazionarie

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Lug 6, 2026


BRINDISI (ITALPRESS) – Brindisi al centro della produzione di batterie stazionarie: è il progetto di Eni Storage Systems, che ha avviato in un’area dello stabilimento industriale Versalis – un tempo adibita allo stoccaggio dei polimeri e ad altre attività ormai dismesse – il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litioferro-fosfato, destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La posa della prima pietra della gigafactory – che entrerà in funzione nel 2029 e che a regime darà lavoro a 1.300 persone – si è svolta alla presenza, tra gli altri del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e dei sindacati
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f06/fsc/azn

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