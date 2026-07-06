Tennis, Wimbledon: Cobolli batte De Minaur in 3 set e vola ai quarti

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero 10 del ranking maschile e 9^ testa di serie del tabellone, supera l’australiano Alex de Minaur (numero 6 Atp e 5 del seeding) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco. Questo il suo commento: “Mi sentivo stanco, quindi sono contento di aver vinto in 3 set. E’ importante avere energie per il prossimo turno. Quest’anno è caldissimo, quindi grazie anche al pubblico per essere venuto. Sono orgoglioso di me stesso. De Minaur? C’è molto rispetto tra noi. Mi piace come persona e come giocatore, ma non mi piace giocare contro di lui”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).