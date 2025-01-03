Formula Uno: per il Gran Premio di Monza l’indotto vale 192,6 milioni €

Economia Sport Video

Set 3, 2025
ROMA (ITALPRESS) – E’ di 192,6 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2024, il valore dell’indotto che sarà generato dalla 96^ edizione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 che si terrà a Monza domenica 7 settembre. La stima è del Centro Studi di Confcommercio Milano. Le ricadute positive verranno principalmente dalla spesa turistica per alloggi, shopping, ristorazione, biglietti di ingresso, trasporti e parcheggi. Sono numerose le iniziative e gli eventi in programma. L’indotto, con oltre 330.000 visitatori previsti, come ogni anno, porterà benefici, oltre che alla Brianza, ad un’ampia parte di territorio lombardo, a partire da Milano e dalla sua area metropolitana. Le ricadute positive riguarderanno tuttavia tutte le province. Il 52% della spesa turistica, pari a 98,6 milioni di euro, rimarrà nella provincia di Monza e Brianza, con una crescita di quasi l’8% rispetto allo scorso anno. Numerose le iniziative diffuse sul territorio, a partire da giovedì 4 settembre, quando prenderanno il via gli eventi e le manifestazioni del “Fuori Gran Premio”.
