Tg Ambiente – 1/2/2026

Feb 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– In arrivo 297 milioni per edifici pubblici più sostenibili
– Trattato sull’Alto Mare, allarme sui controlli delle aziende
– Succhi di frutta, meno emissioni grazie a una nuova tecnologia
– Le auto elettriche migliorano la qualità dell’aria
