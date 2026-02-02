IN EVIDENZA

Milano Cortina, Santanchè “Su sicurezza ci faremo trovare pronti”

Feb 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La sicurezza è molto importante, ma sono certa che ci faremo trovare pronti” durante le Olimpiadi Milano
Cortina. “Abbiamo un ministro degli interni molto bravo, un prefetto e un questore, insomma una squadra che si sta dando molto
da fare”. Lo ha sottolineato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione del rapporto ‘L’Europa dei grandi eventi associativi e corporate’. (ITALPRESS)

