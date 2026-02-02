Lollobrigida “Per il settore del vino non si registrano rischi di crisi”





ROMA (ITALPRESS) – “Oggi non si registrano rischi di crisi per questo settore, come da chi ha lanciato allarmi sconsiderati. Abbiamo lavorato mantenendo tutti gli impegni assunti”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, al termine del tavolo con gli operatori della filiera vitivinicola. “Abbiamo presentato una campagna di comunicazione che dal 15 febbraio a metà aprile mostrerà come questo prodotto sia intimamente legata alla nostra storia, alla nostra tradizione, alla nostra protezione dell’ambiente, oltre che ovviamente imprescindibile per la nostra economia nazionale”, ha aggiunto.

