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MotoGP: in Cechia vince Marc Marquez, sul podio Ogura e Bagnaia

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Giu 21, 2026

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince il Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Seconda vittoria consecutiva per il pilota spagnolo della Ducati, che fa il bis dopo il trionfo in Ungheria, precedendo l’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura. Sale sul podio anche l’altra Ducati di Pecco Bagnaia, al comando per la prima metà di gara, mentre si ferma al quarto posto Fabio Di Giannantonio. Quinta la Honda di Joan Mir, davanti alla Ducati Gresini del connazionale Fermin Aldeguer e a Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Ottavo Luca Marini (Honda), mentre Jorge Martin (Aprilia) è nono e riduce a otto punti il distacco da Marco Bezzecchi, leader della classifica, oggi squalificato per l’episodio avvenuto a bordo pista nella Sprint con un marshall. Chiude la top ten Enea Bastianini (Ktm Tech3).

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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