Motori Sport

Formula Uno: in Brasile vince Norris, Antonelli 5°, alla Mercedes il titolo costruttori

Di

Nov 8, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Lando Norris, dopo la pole position di sabato, conquista anche il suo 14° successo in carriera nel Gran Premio del Brasile 2026 di Formula 1. Nonostante la pioggia arrivata nel finale, il pilota della McLaren difende la prima posizione dall’assalto della Red Bull di Max Verstappen, il quale deve “accontentarsi” del secondo posto. A completare il podio è il compagno di squadra dell’olandese, ovvero Isack Hadjar. Il neo-campione del mondo Andrea Kimi Antonelli chiude quinto, alle spalle del compagno George Russell: i due portano a casa i punti necessari per permettere alla Mercedes di centrare aritmeticamente il nono titolo costruttori.
Notte fonda per le Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che tagliano il traguardo rispettivamente in settima e nona posizione. A punti anche la McLaren di Oscar Piastri, sesto, Liam Lawson (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi).
Il prossimo appuntamento con la Formula 1 è previsto a Las Vegas nel weekend del 21 novembre.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: la Fiorentina scappa 2 volte, la Juve la riprende, finisce 2-2

Nov 9, 2026
Calcio Sport

Serie A: l’Inter batte 2-0 il Como a San Siro e si porta a -1 dalla Lazio

Nov 8, 2026
Motori Sport

MotoGP: in Qatar vince Bezzecchi, Marc Marquez è 2° e Martin 7°

Nov 8, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 50.000 euro a sostegno della Fiera del Tartufo di Murisengo

Nov 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Roma: individuate 2 organizzazioni criminali della droga. Arrestate 7 persone

Nov 9, 2026
Attualità Cronaca

Padova: sequestrati 11 kg di droga, 4 arresti

Nov 9, 2026
Attualità Cronaca Esteri

Polonia: morto in ospedale l’autore della strage di Cracovia, si indaga per terrorismo

Nov 9, 2026