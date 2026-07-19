Motori Sport

Formula Uno: in Belgio vince Antonelli, sul podio Leclerc e Verstappen

Di

Lug 19, 2026

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1 e ritrova un successo che mancava dallo scorso 7 giugno a Monte-Carlo. L’italiano della Mercedes, alla sua settima affermazione in carriera, precede sul traguardo la Ferrari di un ormai ritrovato Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. L’altra Rossa di Lewis Hamilton chiude in quarta posizione: il britannico paga i 5″ di penalità arrivati in seguito al contatto al primo giro con la Mercedes di George Russell. Quest’ultimo, dunque, incassa uno zero pesantissimo in ottica Mondiale e ora scivola a -50 dal compagno di squadra. Quinto posto, invece, per la McLaren di Oscar Piastri, che taglia il traguardo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), autore di una parziale rimonta dalla tredicesima casella. Completano la top 10 di giornata Gabriel Bortoleto (Audi), Arvidi Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine). La prossima settimana la Formula 1 farà tappa in Ungheria per l’ultima gara prima della pausa estiva.
– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Mondiali di calcio: Spagna campione, l’Argentina cade nei supplementari

Lug 20, 2026
Sport

Tour de France: Evenepoel beffa Pogacar e vince la 15^ tappa, Vingegaard cade e si ritira

Lug 19, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: nella finalina l’Inghilterra batte 6-4 la Francia

Lug 19, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Scavi e lavori sulle strade di Alessandria, tutte le chiusure al traffico

Lug 20, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Mondiali di calcio: Spagna campione, l’Argentina cade nei supplementari

Lug 20, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

“Paolo vive”, a Palermo una fiaccolata in ricordo di Borsellino e della scorta

Lug 19, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 20 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 19, 2026 Raimondo Bovone