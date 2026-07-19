Mondiali di calcio: nella finalina l’Inghilterra batte 6-4 la Francia

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Inghilterra si prende il terzo posto ai Mondiali al termine di una partita a dir poco spettacolare contro la Francia: la “finalina” tra le due grandi deluse finisce con un incredibile 6-4 per i Tre Leoni in cui spiccano la tripletta di Saka e la doppietta di Mbappè, che vola nella classifica marcatori staccando Messi. Che fosse una partita senza troppe motivazioni da entrambe le parti era chiaro, ma, mentre gli uomini di Tuchel hanno onorato l’impegno fin da subito, i Bleus hanno offerto uno spettacolo a dir poco discutibile nel primo tempo. Ampio turnover per le due nazionali, ma a sbloccare subito la partita è Rice: al 3′, il capitano inglese intercetta un passaggio sulla trequarti, avanza e da fuori area scarica un destro all’angolino basso alla sinistra di Maignan. L’inerzia è tutto a favore dei Tre Leoni, mentre la Francia è lenta e distratta. All’11’ arriva il raddoppio con Saka, ma l’esterno dell’Arsenal era partito in fuorigioco sull’imbucata di Rogers. Poco male, perchè il 2-0 arriva al 18′ con Konsa sull’angolo battuto da Rice. Per la Francia, l’unico che ci prova è Mbappè (bravo Henderson a negargli il gol al 35′), ma il monologo inglese prosegue al 37′ col sigillo di Saka dopo l’ennesima ripartenza. Nel recupero, ancora Saka trova la via della rete in diagonale sulla bella imbucata di Eze.

Nell’intervallo Deschamps (all’ultima da ct della nazionale transalpina) stravolge la Francia con quattro sostituzioni, che danno subito i propri frutti: al 48′, infatti, Upamecano recupera il pallone su Watkins e serve Olise, che confeziona l’assist per Mbappè; l’attaccante del Real indossa poi a sua volta la veste di assistman al 54′ servendo Barcola, che arriva davanti a Henderson e lo batte con un tiro potente sul primo palo. L’Inghilterra prova a riprendere in mano le redini della partita e va vicina al gol con Toney, ma, dopo i tentativi di Olise e Dembèlè, al 66′ è ancora show di Mbappè con un sinistro preciso che batte di nuovo Henderson e vale il decimo gol in questo Mondiale, nonchè 22esimo sigillo tra tutte le edizioni (record, in attesa, anche in questo caso, di Messi, in campo domenica nella finale tra Spagna e Argentina). Gli uomini di Tuchel riprendono fiato all’87’ con il rigore trasformato da Saka, che completa la tripletta personale, concesso per fallo di Gusto su Spence. Le emozioni proseguono nel recupero, con Dembèlè che al 91′ semina il panico nella difesa avversaria e accorcia nuovamente, ma alla fine, al 98′, è Bellingham a chiudere definitivamente una partita pazza, sancendo il bronzo dell’Inghilterra.

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