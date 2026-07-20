Tennis: Sinner scavalca Hewitt, 81^ settimana da numero 1 del ranking mondiale

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner inizia la 81^ settimana da numero 1 del ranking Atp. Il fuoriclasse altoatesino ha superato Lleyton Hewitt ed è dunque diventato il 10° giocatore ad aver trascorso più tempo in vetta da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, nel 1973. Per quanto riguarda l’Italtennis, sono 8 gli azzurri in Top 100 e 16 in Top 200.

Matteo Arnaldi, fermato ai quarti a Umago, sale di un gradino ed è 33°. Chi guadagna più posti è Lorenzo Sonego, che diventa n. 77 (+6) grazie agli ottavi di finale a Gstaad. La settimana appena trascorsa non ha comportato cambiamenti nella Top 10, con Sinner che guida l’elite mondiale davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente 2° e 3°; resta in 9^ posizione Flavio Cobolli, mentre Lorenzo Musetti perde una casella ed è 15° e Luciano Darderi, battuto in finale da Rublev a Bastad, scivola di 3 posti ed è 21°. Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, infine, guadagnano una posizione per attestarsi, rispettivamente, 42° e 79°.

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