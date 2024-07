Il Real Madrid accoglie Mbappè “Realizzo il mio sogno”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Wow, è incredibile essere qui. Per molti anni mi sono addormentato sognando di giocare al Real Madrid e oggi sono felice perchè quel sogno si sta realizzando”. Sono le prime parole da nuovo giocatore dei blancos di Kylian Mbappè, presentato al Bernabeu. “Grazie al presidente che sin dal primo giorno ha avuto fiducia in me, grazie a tutti quelli che hanno lavorato perchè arrivassi qui, abbiamo vinto, sono un giocatore del Real – ha aggiunto – E’ un giorno incredibile per me: da quando ero bambino avevo solo un sogno, giocare qui. Ora però ne ho un altro: essere all’altezza della storia di questo club, il migliore del mondo. Darò la vita per questo club e questa maglia”. Poi un messaggio ai bambini presenti allo stadio: “Con passione e con i sogni, potete realizzare tutto quello che volete. Oggi sono io qui, un giorno potrebbe toccare a voi”. A introdurre l’attaccante francese era stato il presidente dei blancos, Florentino Perez: “E’ un giocatore eccezionale che viene qui per aiutarci a continuare a vincere e che realizza il sogno della sua vita. Lo ha realizzato perchè non si è mai arreso, è qui perchè lui lo ha voluto. Grazie per aver fatto degli sforzi, che non tutti immaginano, per indossare la camiseta blanca. Benvenuto nella tua nuova casa”.

