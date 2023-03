Alessandria, nuovo Ospedale: il sindaco apprezza il dietro-front della Regione e chiede altri progetti

Così il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, sulla tematica del nuovo Ospedale cittadino trattata lunedì in città dal presidente Cirio:

“Bene che la Regione abbia riconosciuto le nostre perplessità relative alla criticità dell’area dell’aeroporto, l’abbia meglio analizzata e abbia trovato un’alternativa. Abbiamo scoperto stamattina (lunedì 13, ndr) il nuovo sito che la Regione ha identificato quale luogo per il nuovo ospedale, ma cercheremo di usare al meglio i 30 giorni entro i quali ci hanno chiesto di far pervenire le nostre valutazioni tecniche”.

“Non abbiamo ancora avuto accesso alla documentazione che Cirio ha annunciato, ma con tutta probabilità, oltre a verificare il reale pericolo di alluvionabilità dell’area, il nostro lavoro e quello degli uffici comunali si concentrerà su due macro-temi: evitare che Alessandria aggiunga un’altra scatola vuota nel centro cittadino, conoscendo i piani della Regione per l’edificio che attualmente ospita l’ospedale. Poi ci vuole un progetto chiaro per la viabilità di quell’area, che oggi non sarebbe in grado di sopportare un aumento vertiginoso del passaggio di persone e di autoveicoli privati”.

“Rimane per noi centrale la questione del 2° ponte sul Bormida, su cui chiediamo alla Regione una mano per trovare le risorse necessarie a mettere in sicurezza l’area e realizzare il manufatto. Con un solo ponte, infatti, il nuovo ospedale sarebbe poco accessibile sia per i 16.000 abitanti della Fraschetta sia per il sud-est della Provincia. È un errore che non possiamo commettere”.