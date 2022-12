Il match dell’ora di pranzo al ‘Moccagatta’ propone la sfida inedita tra Juve NG e Sangiuliano City

Si gioca domenica 4 dicembre alle 12.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Una sfida tutta nuova per il campionato italiano di C, fra due squadre che non esistevano fino ad un lustro fa. La seconda squadra bianconera nacque nel 2018 e iniziò la propria attività agonistica nella stagione ’18-’19. La formazione gialloverde, invece, vide la luce nel 2021 dalla fusione fra Borgolombardo e NibionnOggiono e vinse al primo colpo il campionato di serie D. C’è però il precedente di Coppa Italia di una ventina di giorni fa che promosse la baby-Juve.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ all’ 8° posto con 23 punti (6 vinte, 5 pari, 5 perse, gol 22-19) ed è reduce dalla sconfitta di Salò (2-1) che ha interrotto la serie positiva di 6 turni. L’ultimo modulo utilizzato da Brambilla è il 4-3-1-2 . Migliori marcatori Iocolano, Iling (3), Compagnon, Pecorino, Besaggio, Cudrig, Barrenechea, Rafia (2).

SANGIULIANO CITY – E' al 14° posto (pari con Albinoleffe e Padova) con 20 punti (6 vinte, 2 pari, 8 perse, gol 19-21) e arriva dall'1-0 sul Padova che ha risollevato la squadra dopo un filotto negativo di 7 gare (2 punti). Il tecnico Andrea Ciceri (46) in campionato utilizza il 4-3-3. Migliori marcatori Cogliati (6), Anastasia (4). Squalificato Zanon.

I PRECEDENTI

Solo 1 , la sfida di Coppa Italia del 15 novembre: a Seregno finì 1-0 per la Juve NG (35′ Cudrig). Per i lombardi è l’esordio in gara ufficiale al ‘Moccagatta’ dopo l’amichevole coi grigi di fine agosto.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

Assistenti: Domenico Russo (Torre Annunziata) / Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)

4° ufficiale: Gianluca Martino (FI)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Di Cicco, al 2° anno in C, ha diretto 14 gare di categorìa.