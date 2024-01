Il gol dell’ex Scappini al 90′ castiga i grigi e allontana la salvezza. Esordio di Mangni

L’Alessandria inizia il 2024 così come aveva chiuso il 2023: con una sconfitta per 1-0. Allora c’erano Pirozzi e Corda, ora c’è Banchini con Danna, ma è troppo poco il tempo che ha avuto il nuovo tecnico per lavorare. Ce l’aveva quasi fatta, la squadra grigia, ma un gol di testa al 90′ dell’ex Scappini, entrato dalla panchina, ha deciso il derby n. 102 regalando agli azzurri un’Epifania da 3 punti, così com’era stato poco prima di Natale. In tutto 6 punti che hanno portato la formazione di Gattuso dall’ultimo al quartultimo posto (18 punti), facendo respirare la classifica.

Quanto ai grigi, hanno confermato in campo quanto detto del tecnico nel pre-gara: “Li ho trovati male, fisicamente e piscologicamente”. Si è visto, purtroppo. Nel 1° tempo l’Alessandria ha subìto il Novara, finendo 0-0 grazie al solito buon Liverani. Poi ha provato a fare di più, anche con i cambi, compreso il nuovo Mangni (un quarto d’ora per lui), ma la squadra non fa gol. In attacco crea pochissimo, e quando lo fa, la mira è quella che è. Non che i padroni di casa abbiamo costruito molto di più, ma quanto è bastato per vincere. Alle porte del recupero, un cross da destra di Ranieri (altro ex) serve Scappini che ruba il tempo a Rota sul primo palo e infila l’incolpevole Liverani: 1-0 e ciao grigi.

In classifica l’Alessandria è sempre ultima, ma solo lunedì sera, al completamento del turno, si avrà la reale dimensione delle distanze. I punti son sempre quelli, 13, e la gare con cui salvarsi una in meno, 18.