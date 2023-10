Prima vittoria stagionale dell’Alessandria. E’ arrivata, 2-0, con la Pergolettese nel primo turno di Coppa Italia, dopo una partita in cui hanno giocato moltissime riserve delle squadre, anche se a molti non piace chiamarle così. Gara bruttina, in verità, noiosa, con molti errori individuali, in cui né padroni di casa né gli ospiti hanno centrato la porta, eccezion fatta per 2 tentativi di Mastalli nella ripresa, ben parati dal portiere della Pergo, Cattaneo.

Ed è stato proprio lui, Cattaneo, a scansare i supplementari e i rigori indirizzando il risultato con una papera mostruosa nel recupero: è uscito a vuoto, di piede, su un pallone innocuo, spalancando la porta ad Anatriello per l’1-0. Era il 91′. E poco dopo, al 94′, il sinistro di Pagliuca da limite ha sigillato il risultato, 2-0.

Così l’Alessandria ha passato il turno di Coppa Italia. Il prossimo avversario sarà l’Entella, sempre in gara secca, nel 2° turno in programma il 7-8-9 novembre.