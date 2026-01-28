Sport Video

Il presidente Giubilei: “Con il Triathlon lo sport è mezzo di promozione dell’immagine italiana”

Di

Gen 28, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono molti modi per poter esportare l’immagine migliore del nostro paese nel mondo. Il migliore, quello che noi percorriamo, per quanto riguarda il triathlon, è la creazione e l’organizzazione di eventi di sportivi di qualità in splendide località in Italia, in modo tale che l’immagine dei nostri atleti travalichi i confini delle gare classiche promuovendo il turismo sportivo nel mondo. Questa è l’indicazione che il governo sta portando avanti: Triathlon Experience è un ponte tra gli eventi sportivi e le località attraverso cui cammina la promozione del nostro Paese”. Lo ha detto Riccardo Giubilei, presidente della FiTri, in occasione della presentazione di “Triathlon Experience”, il progetto che unisce grandi eventi sportivi e promozione turistica, valorizzando il triathlon come strumento di racconto dei territori italiani.
mec/glb/gtr

Di

Articoli correlati

Economia Video

Superbonus: ecco i controlli sulle rendite catastali non aggiornate

Gen 28, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

Frana di Niscemi, l’arrivo della premier Meloni

Gen 28, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella negli Emirati Arabi Uniti, incontro col presidente

Gen 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ematologia integrata al San Raffaele di Milano, dalla ricerca alla cura

Gen 28, 2026
Sport Video

Il presidente Giubilei: “Con il Triathlon lo sport è mezzo di promozione dell’immagine italiana”

Gen 28, 2026
Economia Video

Superbonus: ecco i controlli sulle rendite catastali non aggiornate

Gen 28, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

Frana di Niscemi, l’arrivo della premier Meloni

Gen 28, 2026