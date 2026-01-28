Il presidente Giubilei: “Con il Triathlon lo sport è mezzo di promozione dell’immagine italiana”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono molti modi per poter esportare l’immagine migliore del nostro paese nel mondo. Il migliore, quello che noi percorriamo, per quanto riguarda il triathlon, è la creazione e l’organizzazione di eventi di sportivi di qualità in splendide località in Italia, in modo tale che l’immagine dei nostri atleti travalichi i confini delle gare classiche promuovendo il turismo sportivo nel mondo. Questa è l’indicazione che il governo sta portando avanti: Triathlon Experience è un ponte tra gli eventi sportivi e le località attraverso cui cammina la promozione del nostro Paese”. Lo ha detto Riccardo Giubilei, presidente della FiTri, in occasione della presentazione di “Triathlon Experience”, il progetto che unisce grandi eventi sportivi e promozione turistica, valorizzando il triathlon come strumento di racconto dei territori italiani.

