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Giochi del Mediterraneo: Viola Magoga vince l’oro nei 50m di nuoto pinnato

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Ago 26, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Sono emozionata, sono contentissima. È una medaglia per me importante e il pubblico è stato straordinario”. Così Viola Magoga commenta il risultato conquistato nei 50 metri del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Certamente questa medaglia è fondamentale per la mia carriera”, aggiunge l’azzurra, che sottolinea anche la qualità dell’impianto che ha ospitato la gara: “È una struttura bellissima. È stata una gara non semplice, ma questa medaglia è importantissima per me”, conclude Magoga.

xt8/gm/gsl

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