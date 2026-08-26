Sport Video

Sci alpino, Brignone: “Il ginocchio sta bene, ora le stampelle e poi la fisioterapia”

Di

Ago 26, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Mi sono operata ieri, è andato tutto bene, ho tolto placca e viti come ha già comunicato il dottor Panzeri. Sto bene, avrò qualche giorno in stampelle, per poi iniziare la fisioterapia e tornare a fare la preparazione atletica. Sono molto contenta. Il ginocchio sta bene e anche io sto bene”. Lo ha detto Federica Brignone in un video dopo essere stata dimessa dalla casa di cura “La Madonnina” di Milano dove si è sottoposta ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi che le erano stati applicati durante l’operazione del 3 aprile 2025 al ginocchio sinistro.xr5/gsl
(Fonte video: Fisi TV)

Di

Articoli correlati

Sport Video

Giochi del Mediterraneo: Leonardi d’argento nei 200m di nuoto pinnato

Ago 26, 2026
Sport Video

Giochi del Mediterraneo: Pavoni medaglia d’oro nei 100m bipinne

Ago 26, 2026
Sport Video

Giochi del Mediterraneo: Viola Magoga vince l’oro nei 50m di nuoto pinnato

Ago 26, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Governo proroga lo sconto accise e approva il decreto per la continuità dell’ex-Ilva

Ago 26, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2026 Raimondo Bovone
Sport Video

Giochi del Mediterraneo: Leonardi d’argento nei 200m di nuoto pinnato

Ago 26, 2026
Sport Video

Giochi del Mediterraneo: Pavoni medaglia d’oro nei 100m bipinne

Ago 26, 2026