Ritmica: la Gymnastica Torino punta il grande appuntamento della ‘Final Six’ del 29-30 aprile

Fervono i preparativi per le Final Six, il grande evento conclusivo che, per la terza volta, la Federazione Ginnastica d’Italia ha deciso di affidare alla grande esperienza organizzativa dell’Eurogymnica Torino e del suo DS Marco Napoli. L’appuntamento è per il 29-30 aprile al Pala Gianni Asti di Torino, dove si sfideranno in pedana le migliori squadre italiane in un’avvincente corsa allo scudetto in una giornata caratterizzata da grandi emozioni, altissimo livello tecnico e tanto spettacolo.

L’appuntamento

L’Eurogymnica Torino ci vuole arrivare, ma sarà un’impresa difficilissima. Le ginnaste del presidente Nurchi hanno questo sogno e se la giocheranno fino all’ultima prova del Campionato Nazionale, in programma a Desio il 25-26 marzo, dove si decideranno le 6 migliori squadre della serie A1 che si contenderanno lo scudetto. La partecipazione alla Final Six 2023 passerebbe alla storia del club biancoblù.

La prova di Ancona

Sabato scorso, 4 marzo, al Palaprometeo di Ancona si è conclusa la 2^ prova del Campionato Nazionale di Serie A1 e A2, Trofeo San Carlo Veggy Good, che ha visto andare in scena tra le 12 squadre in gara anche l’Eurogymnica Torino, unica squadra piemontese. Con il punteggio finale di 112.600 ha conquistato il 6° posto di giornata, confermando il risultato della prova precedente a Cuneo. Da sottolineare le buonissime prove di Laura Golfarelli, Aurora Bertoni e delle giovanissime Chiara Cortese e Sara Parente.

I piazzamenti di sabato valgono il 6° posto nella classifica parziale, risultato che va oltre le aspettative e che fa ben sperare in vista della Final Six, nonostante l’assenza del talento di Virginia Cuttini, capitana della Nazionale Italiana Junior, in preparazione per Europei e Mondiali.

Le parole

“Sono molto soddisfatta delle nostre ginnaste – ha dichiarato la direttrice tecnica Tiziana Colognese, ancora emozionata per il risultato – abbiamo scelto di puntare su ragazze molto giovani ed è stata una scelta vincente, a conferma del grande lavoro che portiamo avanti nel vivaio”.

E sulla possibilità di prendere parte per la prima volta alla Final Six, la Colognese ha le idee chiare: “Fin dall’inizio l’obiettivo era doppio: centrare la partecipazione alla finale e farlo con una squadra giovanissima. Ora manca l’ultima prova e nulla è scontato. Ma saliremo in pedana con un sogno da realizzare”.