Confagricoltura Alessandria, nell’augurare buon lavoro al nuovo Commissario, nominato con decreto del Consiglio dei Ministri, chiede una svolta nella lotta alla PSA: “Dal nuovo Commissario straordinario per la peste suina, dr. Vincenzo Caputo, ci attendiamo un deciso cambio di passo nella gestione dell’emergenza che interessa il nostro territorio da oltre un anno”.

Poi la presidente Paola Sacco entra nei particolari: “Purtroppo, dopo un anno dallo scoppio dell’emergenza, si registrano ancora ritrovamenti di carcasse infette. Il completamento della recinzione in tempi rapidi resta indispensabile, anche per senso di responsabilità nei confronti di province e regioni confinanti. Contemporaneamente ci vogliono i passi necessari per riprendere gli abbattimenti, chiedendo magari lo stato di emergenza. Purtroppo i mancati abbattimenti dell’ultimo periodo hanno l’aumento del numero di cinghiali che fanno danni nei campi e sulle strade”.

E il direttore Cristina Bagnasco rincara la dose: “Le aziende suinicole in zona rossa non possono ripopolare ed è necessario prevedere ulteriori ristori, che dovrebbero tenere conto delle spese straordinarie di manutenzione per il prolungato fermo di attività”.