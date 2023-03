Venerdì 10 Marzo alle ore 10.30, presso il Golf Club Villa Carolina di Capriata d’Orba (AL), si disputerà la Finale HD Golf Cup 2022.

Un grande evento in cui verranno premiati i giocatori che si sono distinti durante l’anno golfistico da poco trascorso, che si aggiudicheranno le 5 vacanze premio al Mazagan Beach & Golf Resort in Marocco offerte da Acentro. Ma anche l’occasione, per tutti i giocatori iscritti alla gara, per aggiudicarsi i ricchi premi di tappa messi a disposizione dai Main Sponsor 2022 e per partecipare all’estrazione di una sacca da golf messa in palio da Fondazione Italiana Linfomi, non profit sponsor della passata edizione.

Al termine della gara, intorno alle ore 16, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Stagione 2023, durante la quale verranno annunciate le tante novità previste e, a seguire, rinfresco e DJ Set aperto a tutti i presenti.

Info

Telefono: 0131-536257

e-mail: [email protected].