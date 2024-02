Nella prima prova del Campionato Nazionale di Serie A1 e A2 di Ginnastica Ritmica, disputata nel fine settimana al PalaTricalle di Chieti, le ragazze dell’Eurogymnica Torino, unica compagine piemontese, hanno centrato il 9° posto, risultato onorevole che non preclude la possibilità di partecipare alla ‘Final Six’ di Torino ma che, tuttavia, rende necessaria un’ottima prova nella prossima tappa di Forlì per mettere al sicuro la salvezza in categoria.

La regular season, dopo questo appuntamento abruzzese ospitato dalla Gymnica 96, farà tappa a Forlì (2-3 marzo) e a Fabriano (16-17 marzo), prima di concludersi con il grande evento della Final Six (6-7 aprile) al pala Gianni Asti di Torino, organizzato da Eurogymnica Torino.

Il risultato

A dominare la prima tappa del campionato 2024 sono state le tanto attese ragazze della Ginnastica Fabriano che, con un punteggio di 134,250 hanno confermato la loro candidatura al successo finale anche per quest’anno. Dietro di loro la società Raffaello Motto (133,050) e l’Udinese (129,950), replicando così il podio.

Eurogymnica

Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro hanno schierato Aurora Bertoni, che ha aperto la gara delle torinesi, al cerchio: la capitana della squadra ha ottenuto il punteggio di 28,950. Poi la veterana Laura Golfarelli ha dato il suo contributo alla squadra realizzando 26,350 punti alla palla.

A seguire Sara Parente che alle clavette ha ottenuto 28,150 punti e Amalia Lica, giovane rumena 2009, che al nastro ha preso 30,400, miglior punteggio della squadra e il 2° assoluto per l’attrezzo.