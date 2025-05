Ginnastica ritmica: gran weekend in azzurro, con 3 medaglie, per le torinesi Golfarelli e Cortese

Dopo un ottimo esordio in World Cup, le Farfalle della Squadra Nazionale di ginnastica ritmica, tra cui Laura Golfarelli (San Mauro Torinese), hanno conquistato 2 medaglie in occasione della European Cup svolta a Baku dal 1° al 4 maggio. Oro ai 5 nastri e Bronzo nel misto cerchi e palle, Laura Golfarelli ha vinto le prime 2 medaglie internazionali della carriera. La ginnasta di Eurogymnica Torino, con le compagne di squadra Chiara Badii, Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori e Sofia Sicignano, si sono qualificate come prime nell’ All-Around.

Grande debutto anche per la Squadra Nazionale Junior, allenata da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, e gestita dallo scorso settembre proprio dall’Eurogymnica Torino presso il Pala200 a Settimo Torinese: le Farfalle più giovani si sono aggiudicate l’Argento con le 10 clavette, sempre in occasione della European Cup. Tra loro anche la ginnasta torinese, di Eurogymnica Torino, Chiara Cortese: un ottimo inizio di stagione in vista degli Europei di Tallinn e dei successivi Mondiali juniores di Sofia, a metà giugno.

La squadra azzurra juniores con la allenatrici