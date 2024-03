In campo domani alle 14 allo stadio ‘Comunale’ di Gorgonzola.

Un destino legato alla Giana Erminio, quello di Binotto sulla panchina grigia. Dopo la gara di andata, persa al 94′ per sfortuna, saltò come vice dell’esonerato Banchini. Ora esordisce tra i ‘pro’ da 1° allenatore proprio contro la Giana. Sarà lui ad accompagnare l’Alessandria in serie D, senza demeriti o colpe specifiche. Capiremo nelle prossime settimane se la società, al momento ‘muta’ per scelta, punterà su di lui per la prossima stagione.

Giovanissimo, invece, il suo rivale Chiappella (36 anni). Da capitano fece 3 promozioni di fila, arrivando in serie C. Da tecnico vinse la serie D lo scorso anno, risalendo in C e meritandosi un contratto triennale.

Squadre

GIANA ERMINIO – Sta al 7° posto con 43 punti (12 vinte, 7 pari, 13 perse, reti 39-42) in piena zona playoff. Arriva da 6 risultati utili consecutivi (12 punti) e non prende gol da oltre 4 partite (424′). L’allenatore Andrea Chiappella (36), artefice della promozione dell’anno scorso, alterna 3-5-2 e 4-4-2. Miglior marcatore Fumagalli (12).

Sta (12 vinte, 7 pari, 13 perse, reti 39-42) in piena zona playoff. Arriva da 6 risultati utili consecutivi (12 punti) e non prende gol da oltre 4 partite (424′). L’allenatore (36), artefice della promozione dell’anno scorso, alterna e ALESSANDRIA – È ultima con 18 punti (-3) dopo 5 vinte, 6 pari, 20 perse, gol 16-35. Ha perso 5 delle ultime 6 partite e non segna da 2. Esordio da pro del tecnico Jonatan Binotto (49), già vice dell’esonerato Banchini: non dovrebbe spostarsi dal 3-5-2 utilizzato fin qui. Squalificati Samele (3), Rota (1), Gega (1). Miglior marcatore Gazoul (4).

Precedenti

Sono 15 (13 campionato, 2 coppa) dal 2014, cioè dall’approdo dei biancazzurri tra i ‘pro’. Il bilancio è in equilibrio: 5 vittorie a testa, 5 pareggi, gol 22-18. A Gorgonzola i grigi non vincono dall’aprile 2016 (3-0) mentre la gara di andata fu beffarda e costò la panchina a Banchini la 1^ volta: finì 1-2 (37′ Mastalli, 83′ Fumagalli su rigore, 94′ Franzoni). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (CZ)

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi (FI) – Leonardo Tesi (PD)

4° ufficiale: Aleksandar Djurdjevic (TS)

Precedenti dell’arbitro

Solo uno: Renate-ALE 0-2. Il signor Viapiana, al 1° anno in serie C, ha diretto 10 gare in categoria.