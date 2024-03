Domani alle 17 a Gamalero presentazione del libro su Anna Magnani di Barbara Rossi

L’Associazione Amici del Festival di San Lorenzo, in collaborazione con il Comune di Gamalero e la Biblioteca Comunale Lorenzo Odone, presenta il libro “Anna Magnani – Un’attrice dai mille volti tra Roma e Hollywood” (Petite Plaisance, 2022).

L’evento si terrà sabato 23 marzo 2024 alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale Lorenzo Odone, in Piazza Aldo Moro 3, a Gamalero (AL). Sarà presente l’autrice Barbara Rossi, presidente dell’Associazione “La Voce della Luna” di Alessandria, critico cinematografico, per condividere l’affascinante viaggio attraverso la vita della grande donna e la carriera dell’indimenticabile attrice, celebre per i suoi ruoli nel cinema italiano ed internazionale.

Il saggio

Si occupa di ricostruire da una doppia prospettiva, storica ed artistica, la parabola di Anna Magnani , dai suoi lontani esordi teatrali sino alla vera e propria consacrazione, nel secondo dopoguerra, quale simbolo ed espressione del Neorealismo cinematografico italiano, per arrivare infine, al culmine del successo, all’assegnazione del premio Oscar con “La rosa tatuata” . L’opera di indagine e di analisi critica si concentra in maniera specifica sugli anni e i film hollywoodiani della Magnani, con l’intento di mettere a fuoco le luci e le ombre dell’avventura americana dell’attrice e di offrire un’ipotesi interpretativa in grado di spiegarne, almeno parzialmente, la repentina conclusione.

Instagram: festivaldisanlorenzo

Facebook: festivaldisanlorenzo