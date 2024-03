Oggi ad Alessandria, nel Palazzo della Provincia, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio , insieme con gli assessori al Turismo, Vittoria Poggio , e all’Agricoltura, Marco Protopapa , ha illustrato ai sindaci del territorio la misura con cui vengono messi in campo oltre 10,53 milioni di euro a favore di 82 comuni del Monferrato casalese, delle Terre di Po e dell’Appennino alessandrino.

A livello regionale, questa programmazione finanzia complessivamente 805 comuni, suddivisi in 24 aree omogenee, con 105 milioni di euro. Lo stanziamento è reso possibile attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell’ambito dell’Accordo per la crescita territoriale firmato a dicembre dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio.

Ogni Comune potrà richiedere il contributo entro il 15 luglio , candidando attraverso l’area omogenea di appartenenza un massimo di tre proposte: una di valore fino a 100.000 euro , una fino a 250.000 euro e una fino a 500.000 euro , con importo minimo mai inferiore a 50.000 euro. Il finanziamento della Regione potrà coprire al massimo il 90% del totale di ciascun progetto.

Le due aree finanziate

Area Monferrato casalese e Terre di Po – 7,42 milioni per 54 comuni, di cui 44 alessandrini, 4 astigiani e 6 torinesi.

Alfiano Natta (Alessandria), Borgo San Martino (Alessandria), Bozzole (Alessandria), Brozolo (Torino), Brusasco (Torino), Camagna Monferrato (Alessandria), Camino (Alessandria), Casale Monferrato (Alessandria), Castelletto Merli (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Cella Monte (Alessandria), Cereseto (Alessandria), Cerrina Monferrato (Alessandria), Coniolo (Alessandria), Conzano (Alessandria), Frassinello Monferrato (Alessandria), Frassineto Po (Alessandria), Gabiano (Alessandria), Giarole (Alessandria), Grazzano Badoglio (Asti), Lauriano (Torino), Lu e Cuccaro Monferrato (Alessandria), Mirabello Monferrato (Alessandria), Mombello Monferrato (Alessandria), Moncalvo (Asti), Moncestino (Alessandria), Monteu da Po (Torino), Murisengo (Alessandria), Occimiano (Alessandria), Odalengo Grande (Alessandria), Odalengo Piccolo (Alessandria), Olivola (Alessandria), Ottiglio (Alessandria), Ozzano Monferrato (Alessandria), Pecetto di Valenza (Alessandria), Penango (Asti), Pomaro Monferrato (Alessandria), Pontestura (Alessandria), Ponzano Monferrato (Alessandria), Robella (Asti), Rosignano Monferrato (Alessandria), Sala Monferrato (Alessandria), San Giorgio Monferrato (Alessandria), San Salvatore Monferrato (Alessandria), Serralunga di Crea (Alessandria), Solonghello (Alessandria), Terruggia (Alessandria), Ticineto (Alessandria), Treville (Alessandria), Valenza (Alessandria), Valmacca (Alessandria), Verrua Savoia (Torino), Villadeati (Alessandria), Villamiroglio (Alessandria).

Area Appennino alessandrino – 3,11 milioni per 28 comuni alessandrini.

Arquata Scrivia, Basaluzzo, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrosio, Casalnoceto, Cassano Spinola, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Francavilla Bisio, Fraconalto, Fresonara, Gavi, Paderna, Parodi Ligure, Pontecurone, San Cristoforo, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tassarolo, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Voltaggio.