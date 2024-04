In campo oggi alle 18.30 allo stadio ‘Comunale’ di Fiorenzuola d’Arda.

Un girone fa fu la sfida della paura. Il Fiorenzuola era ultimo, l’Alessandria terzultima, con Pirozzi in panchina e il dt Corda inibito e multato. Vinse il ‘Fiore’ 1-0 e fecero capolino le avvisaglie del disastro.

Un girone dopo i grigi sono praticamente retrocessi. I rossoneri emiliani sono lì a giocarsi i playout che potrebbero anche scansare con alcuni risultati favorevoli, anche su altri campi. Se no spareggio. Ma almeno hanno un obiettivo.

L’Alessandria, persi campionato e faccia (2 anni fa era in serie B), gioca per onor di firma, ognuno va in campo per sé e per trovare un ingaggio l’anno prossimo. Da salvare non c’è più niente.

Squadre

FIORENZUOLA – Sta al 18 posto con 34 punti (9 vinte, 7 pari, 18 perse, reti 35-56), in piena zona playout che, ora, giocherebbe contro il Novara. Arriva dallo 0-2 di Gorgonzola contro la Giana. Il tecnico Luca Tabbiani (45), 3° stagionale dopo Bonatti e Turrini, gioca con il 4-2-3-1. Squalificato Ceravolo. Miglior marcatore Alberti (8).

Sta (9 vinte, 7 pari, 18 perse, reti 35-56), in piena zona playout che, ora, giocherebbe contro il Novara. Arriva dallo 0-2 di Gorgonzola contro la Giana. Il tecnico (45), 3° stagionale dopo Bonatti e Turrini, gioca con il ALESSANDRIA – È ultima con 19 punti (-3), dopo 5 vinte, 7 pari, 22 perse, gol 18-42. Arriva dall’1-1 interno con la Pro Vercelli dopo 4 sconfitte di fila. Dopo il 1° punto conquistato nel derby, il tecnico Jonatan Binotto (49), 6° stagionale, punta sull’orgoglio dei giocatori e giocherà col 4-3-1-2. Miglior marcatore Gazoul (4).

Precedenti

Sono 16 fra il 1993 e oggi, sempre in serie C. Il bilancio è tutto a favore degli emiliani: 7-1 le vittorie e 8 i pareggi, gol 19-12. L’anno scorso 2 pareggi (0-0, 1-1), mentre la gara di andata la vinse il ‘Fiore’ 1-0 (38′ Alberti). Da notare che l’unica vittoria grigia è del febbraio ’99 (2-1): 25 anni fa. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Marco Peletti (Crema)

Assistenti: Gian Marco Cardinali (PG) – Filippo Pignatelli (Viareggio)

4° ufficiale: Rehmet Jusufoski (Mestre)

Precedenti dell’arbitro

Solo uno: FIO-Trento 2-1. Il signor Peletti, al 1° anno in serie C, ha diretto 11 gare di categoria.

Modifica