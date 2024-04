Le associazioni di categoria provinciali Confcommercio e Confesercenti aderiscono , insieme ai propri associati, alla mobilitazione generale di sabato 6 aprile alle 15 , dal titolo “No deposito nucleare” , organizzata da Provincia e Comune di Alessandria più altri Comuni, associazioni e comitati.

La mobilitazione

La gente si muove contro la possibilità che venga realizzato il Deposito Nazionale di Scorie Radioattive. Sono 5, infatti, le aree della nostra provincia inserite nella Carta Nazionale delle Aree Idonee , che comprende complessivamente 51 zone su tutto il territorio nazionale.

Dalle 15 di oggi sindaci, amministratori pubblici, comitati e cittadini si muoveranno per le strade di Alessandria per tenere lontano il Deposito Nucleare , partendo d a viale della Repubblica e passando per piazza Garibaldi, corso Roma, piazzetta della Lega, via dei Martiri, piazza Libertà. Dal canto loro le attività commerciali cittadine esporranno, in segno di adesione, la locandina della manifestazione (foto), con i loghi di Confcommercio e Confesercenti Alessandria.

Le parole

Spiegano così l’iniziativa i presidenti di Confcommercio e Confesercenti, Vittorio Ferrari e Michela Mandrino : “Sosteniamo con convinzione questa mobilitazione generale, preoccupati per l’immagine del territorio che da anni soggetti pubblici e privati stanno promuovendo per incrementare i flussi turistici. Con un deposito di scorie nucleari tutto sarebbe compromesso , considerando che gli asset su cui punta la nostra provincia sono cibo, vino, natura, sport all’aria aperta, benessere , su cui sono state costruiti marketing e comunicazione in ottica di arrivi”.