ROMA (ITALPRESS) – Rivederla in pista a Cervinia ieri, a 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, lasciava ben sperare. E invece, a distanza di 24 ore, Federica Brignone alza bandiera bianca e annuncia il ritiro. Quasi un fulmine a ciel sereno anche se la 36enne valdostana era stata giù chiara dopo Milano-Cortina: per essere presente ai Giochi Invernali in Italia aveva stretto i denti ma, per un suo ritorno a tempo pieno, c’era una sola condizione: che la gamba non le facesse più male. Proprio per questo lo scorso 25 agosto era andata sotto i ferri: intervento riuscito e countdown per un rientro che non ci sarà. “Dopo questi 2 giorni sulla neve – il suo annuncio in un video diffuso dalla Fisi – mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera d’atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile”. La 36enne valdostana, che nelle scorse settimane si era congedata dall’Arma dei Carabinieri per ri-tesserarsi per lo Sci Club Courmayeur, dove tutto iniziò, ha spiegato: “Mi piacerebbe riaprire, una volta ancora, il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro. Vi farò sapere dove e quando”.

Ci sarà dunque ancora un ultimo ballo per Federica Brignone, che lascia dopo una carriera straordinaria. Figlia d’arte (la mamma Maria Rosa Quario era una slalomista), allenata dal fratello Davide, che fa parte dello staff tecnico della Nazionale, la Tigre di La Salle ha esordito in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz, prima di 363 gare del massimo circuito internazionale: 85 podi complessivi, fra cui 37 vittorie, il suo bilancio, ma soprattutto 2 Coppe del Mondo generali vinte (2020 e 2025), impresa mai riuscita prima di allora ad una sciatrice italiana. Nel suo palmares anche 6 coppe di specialità (discesa 2025, gigante 2020 e 2025, combinata 2019 e 2020, super-G 2022), 5 medaglie mondiali (oro in gigante a Saalbach 2025 e in combinata a Courchevel 2025, argento in gigante a Garmisch 2011 e Courchevel 2023 e argento in supergigante a Saalbach 2025) e 5 medaglie olimpiche: a Pyeongchang 2018 il bronzo fra le porte larghe, nel 2022 a Pechino l’argento nella stessa specialità oltre al bronzo in combinata, e poi il doppio oro di Milano-Cortina a febbraio 2026, fra gigante e supergigante. Un’impresa insperata, considerando che 10 mesi prima, il 3 aprile 2025 agli Assoluti di Moena, riportò la frattura scomposta pluri-frammentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che avrebbe stroncato la carriera di chiunque, non di Federica Brignone, arrivata in extremis ai Giochi italiani col ruolo di portabandiera. Dopo il doppio successo sull’Olympia delle Tofane, si concesse un paio di gare a Soldeu, poi lo stop con la prospettiva di ripartire ad ottobre, gamba permettendo. Ma non ci sarà nessun ritorno: meglio chiuderla qui, aspettando di capire quale pista potrebbe ospitare la sua ultima apparizione.

– foto Ipa Agency –

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