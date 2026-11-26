Il Lions Club Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie ha deciso di sostenere con una donazione il Centro Me.dea che quotidianamente offre ascolto, protezione e supporto alle donne vittime di violenza nella convinzione che anche un piccolo gesto può contribuire a costruire un futuro fatto di libertà, sicurezza e speranza.

26 novembre scritto sulla locandina non è un errore ma un messaggio: l’eliminazione della violenza contro le donne non ha una data sul calendario. Ieri si è celebrata la Giornata contro la violenza sulle donne. Oggi non possiamo e non dobbiamo permetterci che tutto torni nel silenzio. Dobbiamo ogni giorno contribuire ad educare al rispetto. Nessuna donna deve sentirsi sola e ogni donna merita di poter ricominciare a vivere senza paura.

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