Basket NBA: Detroit batte Portland 118-115, per Fontecchio 10 punti

ROMA (ITALPRESS) – Ritorno in pompa magna per Simone Fontecchio nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La 29enne ala piccola pescarese, che aveva saltato le ultime tre gare, esce dalla panchina e aiuta Detroit ad imporsi in volata su Portland: di fronte ai 16mila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons sfruttano il parquet amico per piegare i Blazers per 118-115 nonostante i 36 punti di Simons, che vince il duello tra bomber con l’idolo locale Cunningham (32). La quarta affermazione consecutiva per la franchigia del Michigan porta anche la firma di Fontecchio, a referto con 10 punti e 6 rimbalzi in 22 minuti di impiego. Phoenix torna a sorridere a Philadelphia: i Suns espugnano in parquet dei Sixers, privi di Embiid, per 109-99 con 25 punti di Beal, per la prima volta uscito dalla panca. Pokerissimo con tanta fatica per Sacramento: ai Kings necessitano due supplementari per mettere al tappeto Miami Heat e conquistare il quinto successo consecutivo. Lo score finale è di 123-118 per il quintetto californiano, che si gode la grande prova di DeRozan, capace di contribuire alla causa con 30 punti contro i 26 del rivale Herro. Vittorie esterne per gli Indiana Pacers, che fanno festa nell’impianto dei Brooklyn Nets per 113-99 con 23 punti di Haliburton e 20 di Mathurin, e Orlando Magic, che si impone sui New York Knicks per 103-94 con 24 di Anthony (stesso bottino per Bridges). Milwaukee espugna di forza il campo dei Toronto Raptors: i Bucks dominano per 128-104 con 25 punti di Lillard, eguagliato dal nordamericano Barrett. Chicago e Minnesota passano di misura: i Bulls mettono ko i San Antonio Spurs per 114-110 con 35 punti di LaVine, top-scorer dell’incontro, mentre i Timberwolves sconfiggono i Los Angeles Clippers per 108-106 con 37 di un ispirato Edwards. Più larga la vittoria interna dei Memphis Grizzlies, che battono i Dallas Mavericks per 119-104 in virtù, innanzitutto, dei 35 punti siglati da Jackson.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).