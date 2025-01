Il presidente FIGC Gravina: “I risultati delle selezioni giovanili sono strabilianti”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un momento storico: è la prima volta che il torneo delle Regioni viene organizzato in Sicilia, a dimostrazione di una straordinaria armonia tra istituzioni e mondo del calcio. Auspichiamo di vedere tale armonia anche al di fuori del contesto siciliano”. Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, durante la presentazione del torneo delle Regioni, assegnato alla Sicilia. “C’è una sorta di inversione di rotta nella gestione del materiale tecnico dei nostri giovani da parte delle società: i risultati delle nostre Nazionali giovanili sono strabilianti, bisogna saper conciliare la qualità del talento con l’opportunità di far giocare i nostri ragazzi. L’auspicio è che molte società continuino a utilizzare i nostri giovani, questo farà bene non solo alle Nazionali ma a tutto il sistema calcio”, le parole di Gravina sul futuro del movimento e delle selezioni azzurre.

(ITALPRESS)

