Derthona Basket e BBBell ancora avanti insieme: rinnovata la partnership per la stagione 25/26

Gen 9, 2026

Continua a fare canestro il legame tra BBBell e Derthona Basket: per la stagione 2025/26, l’operatore TLC torinese e partner tecnologico che connette persone e imprese al loro mondo in rete, ha rinnovato il proprio impegno al fianco del Derthona Basket in qualità di Official Sponsor, confermando una collaborazione solida e alimentata da valori comuni. La partnership si fonda sulla naturale sintonia tra due realtà che, ciascuna nel proprio settore, rappresentano un punto di riferimento per la comunità locale.

Per BBBell, presente sul territorio da oltre 20 anni, sostenere la massima espressione cestistica della regione significa riaffermare la propria missione: restituire valore alle comunità attraverso infrastrutture digitali avanzate, competenze e servizi capaci di favorirne crescita e sviluppo.
Allo stesso modo, Derthona Basket continua a incarnare autenticità, identità, passione ed energia del territorio, portando in alto i colori di Tortona e coinvolgendo sempre più tifosi e famiglie.

LE PAROLE – Così Simone Bigotti, Amministratore Delegato di BBBell: Rinnovare la partnership con Derthona Basket è per noi motivo di grande orgoglio. Questo accordo esprime al meglio la nostra identità: un’azienda che cresce insieme al territorio, ne sostiene i progetti e crede profondamente nel valore delle relazioni”.

Per la nuova stagione BBBell dedica ai tifosi bianconeri un’attenzione speciale con una promozione esclusiva: 2 mesi gratis di connettività internet su tutti i profili Fibra e FWA, citando il codice MKTDRT.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Attualità Alessandrina Science & Technology Sport

