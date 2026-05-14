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Serie A, l’ad De Siervo: “Dalla pirateria un danno da 300 milioni all’anno per il calcio”

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Mag 14, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il danno che ogni anno viene praticato al nostro pallone è oltre 300 milioni di euro. Sono importi colossali, che possono cambiare i destini di una nazione dal punto di vista sportivo. Vengono così a mancare i soldi per i vivai, per le infrastrutture sportive. Si deve continuare a tenere a cuore l’obiettivo di accrescere la lotta alla pirateria che è un sistema criminale”. Così l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell’evento “Ip & Sports – Ready, set, play! lo scenario italiano”, organizzato dalla Fapav.mec/glb/gtr

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