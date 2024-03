Comunicato congiunto ACF Alessandria Calcio Femminile e Ideale Grigio

ACF Alessandria Calcio Femminile e IDEALE GRIGIO sono lieti di annunciare la stipula di una convenzione per l’avvio di un progetto a sostegno della squadra di calcio femminile della città di Alessandria.

IDEALE GRIGIO (IG) è un ente del terzo settore iscritto al RUNTS che intende promuovere, sostenere, favorire la diffusione dell’attività sportiva, delle società sportive e della partecipazione popolare dei tifosi nelle società sportive, professionistiche o dilettantistiche, con sede nel territorio alessandrino.

ACF Alessandria Calcio Femminile (ACF) è un’associazione sportiva di calcio femminile con sede ad Alessandria e nel suo ambito rappresenta la più importante realtà a livello provinciale e tra le più importanti a livello regionale. Schiera oltre alla squadra che milita nel campionato di Eccellenza, tutte le squadre giovanili dalla Under 19 ai Primi Calci e la squadra delle “Mamme nel pallone”, coinvolgendo nell’attività sportiva decine di atlete, con ottimi risultati e con importante valenza di coesione e promozione sociale attraverso lo sport.

IG intende pertanto sviluppare e proporre alle esistenti realtà sportive del territorio un progetto sportivo a forte valenza solidaristica e sociale che, attraverso un maggior coinvolgimento da parte dei sostenitori delle stesse e del tessuto economico locale alla vita sociale del club, favorisca la coesione ed aggregazione sociale e costituisca un fattore di crescita individuale e collettiva ed occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità e permetta di salvaguardare l’identità e il legame del club col proprio territorio.

Tale modello partecipativo si inserisce in una più ampia attività di promozione sociale e sportiva dilettantistica di base che IG intende svolgere sul territorio alessandrino, ambendo così a diventare una polisportiva che, in proprio o attraverso la partecipazione ad enti sportivi esistenti, possa promuoverne e sostenerne l’attività agonistica con particolare riferimento ai giovani e alle altre categorie che possono rappresentare la parte di popolazione più recettiva e bisognosa dei relativi effetti benefici (vivai e settori giovanili, squadre femminili, specials, immigrati, ex-detenuti…).

La partnership alla base del progetto consisterà nella concessione reciproca e gratuita dell’uso del logo, marchio, nome, immagine e qualsivoglia altro segno distintivo in modo che IG e ACF li possano usare nelle proprie comunicazioni e nei propri canali social e in qualsivoglia altro luogo, fisico o virtuale, dove svolgono la loro attività o intendono promuovere la propria immagine.

IG potrà fornire un concreto sostegno in termini di informazione, formazione e consulenza nei vari ambiti professionali in cui operano i propri associati professionisti e si impegnerà nel favorire il reperimento di risorse economiche a favore di ACF con iniziative concrete e strumenti operativi a misura per tutti coloro, persone fisiche e imprese, che possano e vogliano contribuire e sostenere l’ACF: quota associativa e donazioni a IG con vincolo di destinazione ad ACF, sponsorizzazioni, pubblicità e raccolte fondi. Riteniamo che tale percorso congiunto non possa che creare un volano positivo sia in termini economici ma soprattutto in termini di entusiasmo e beneficio sociale: ora più che mai è necessario rinsaldare il legame tra i club sportivi e il proprio territorio.