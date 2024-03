Giornata Internazionale della Felicità alla RSA ‘Sereni Orizzonti’ di Spinetta Marengo

Alla Rsa Sereni Orizzonti di Spinetta Marengo la primavera è iniziata col piede giusto: equinozio e Giornata internazionale della felicità sono stati occasione di incontro tra gli ospiti della residenza e i bambini della scuola elementare “A. Caretta”.

Gli alunni sono tornati a far visita agli anziani per interrogarsi insieme su che cosa si intenda per felicità.

I bambini hanno posto domande ai nonni sulla loro esperienza di felicità. Molte risposte, intense e mai banali, hanno fatto riferimento alle relazioni umane, altre al contatto con la natura e con gli animali, altre ancora alla realizzazione nella propria professione.

Questo il racconto della direttrice della struttura, Tosca Vendramin: “Bellissimo incontro, divertente, appassionante e commovente. Siamo felici che la collaborazione con le scuole di Spinetta continui. Queste visite rappresentano un vero e proprio incontro generazionale, molto speciale sia per gli ospiti sia per il personale della struttura.. È importante creare dei momenti in cui i nostri ospiti possano divertirsi e ricevere stimoli dall’esterno. Un ringraziamento al nostro personale e alle maestre per l’aiuto e per la disponibilità”.

La Residenza “Gigi e Teresio Capra” di Spinetta Marengo può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5.000 posti letto in Italia e all’estero.